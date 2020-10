PS5 batte Xbox Series X su Wi-Fi e USB

Il video teardown fornito oggi da Sony ha confermato alcune differenze sostanziali tra PS5 e Xbox Series X.

Ha colpito molto la scarsa praticità del passaggio dalla posizione verticale e orizzontale, dettaglio che non è sfuggito neanche a Microsoft che ha subito colto la palla al balzo per prendere in giro la concorrenza.

Tuttavia, le caratteristiche della console di Sony si rivelano superiori in almeno due aspetti a confronto con la piattaforma di Redmond.

In primis, PS5 è equipaggiata con un’antenna wireless Wi-Fi 6 (che supporta anche il Bluetooth 6.1), nota anche come 802.11ax – lo riferisce VG247.com.

Questo standard teoricamente permette di supportare velocità di trasferimento di 9.6Gbit/s, ma l’aspetto più importante è che consente di gestire il traffico da e verso il router di casa meglio di quello attuale.

Xbox Series X|S ha invece un chip Wi-Fi 5, lo stesso modello adottato sulle console della generazione corrente.

Inoltre, PlayStation 5 è munita di varie tipologie di porte USB: sul fronte abbiamo una porta USB-C, mentre sul retro ci sono due porte USB-A (blu), e tutte e tre sono SuperSpeed, ovvero capaci di gestire velocità fino a 10Gbit/s. Sul fronte c’è anche un’altra porta USB-A, a velocità standard (nera).

Xbox Series X|S ha al contrario soltanto porte USB-A e tutte sono capaci di un massimo di 5Gbit/s, esattamente la metà.

Microsoft ha presentato in tempi non sospetti una scheda d’espansione SSD da 1TB, molto pratica, collegabile attraverso una semplice porta sul retro.

Con il video di oggi Sony ha ufficializzato la sua soluzione per l’espansione, un compartimento accessibile svitando un piccolo coperchio posto sopra l’unità centrale sotto la scocca.

È un compartimento M.2 in cui collegare drive NVMe PCIe 4.0 per aumentare lo storage su PlayStation 5, sebbene non sia chiaro quali drive saranno compatibili tra quelli in circolazione.