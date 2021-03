PS5 arriva in un nuovo mercato, ma costerà quasi 900 euro

PS5 continua ad essere di difficile reperibilità ma, come da piani di Sony, espande il suo raggio d’azione aggiungendo di tanto in tanto nuovi territori in cui è (o dovrebbe essere) disponibile.

È di oggi la notizia del lancio imminente in Egitto, nel Nord Africa, come rivelato dall’account Twitter ufficiale PlayStation Arabia.

La console sarà lanciata sul mercato egiziano già a partire dal 25 marzo, insieme ad una gamma di accessori che comprende DualSense e stazioni di caricamento, nonché le cuffie wireless 3D Pulse e la nuova camera PlayStation.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte della community locale ma un dettaglio, per ovvie ragioni, non è sfuggito ai giocatori del posto.

تحديث: يسعدنا أن نعلن بأن الطلب المسبق لجهاز PlayStation 5 والملحقات ستكون متاحة في مصر عند تجار التجزئة المحليين اعتبارًا من 25 مارس 2021 #اللعب_بلا_حدود pic.twitter.com/fJHODuknOu — PlayStation Arabia (@PlayStation_ME) March 23, 2021

PS5 costerà infatti 15.999 sterline egizie, pari ai nostri 855 euro, un prezzo che equivale quasi al doppio della cifra richiesta in altri territori.

Alcuni giocatori si sono subito lamentati di questo sovrapprezzo difficile da giustificare in vari luoghi, tra cui il forum ResetEra.

Sul forum viene fatto notare che, visto il prezzo ufficiale finale, tanto valeva procurarsi una PS5 da uno dei tanti scalper all’estero, come quelli che hanno spadroneggiato negli Stati Uniti.

Perlomeno, è la posizione di tanti, i gamer egiziani si sarebbero risparmiati la lunga attesa, con la console che ha avuto bisogno di quattro mesi in più per uscire dalle loro parti.

In molti sottolineano che tale sovrapprezzo è dovuto ai costi dell’importazione nel paese e alle tasse aggiuntive sulla tecnologie, che portano anche in altri paesi (come Cile e Brasile in Sud America, ma anche nel Pakistan) a storture simili.

Di fronte a spese simili, in molteplici località, è evidentemente davvero difficile ascoltare gli appelli dei retailer a non rivolgersi al mercato nero.