PS5, annunciata una nuova esclusiva temporale: è un action RPG

È stata da poco svelata una nuova esclusiva temporale per PS5, che sarà un action-RPG ambientato in una rivoluzione francese alternativa.

Si tratta di SteelRising, il nuovo gioco prodotto da Spiders, lo studio autore di Greedfall, che mostrerà la Francia in un contesto diverso grazie alla potenza della next-gen.

SteelRising è stato mostrato per la prima volta durante l’evento Nacon Connect svoltosi lo scorso anno, di cui adesso abbiamo potuto scoprire ulteriori dettagli.

Si tratta dunque di una nuova esclusiva temporale di cui potranno usufruire gli utenti PS5, dopo la conferma negli scorsi mesi riguardante Final Fantasy XVI.

SteelRising sarà un'esclusiva temporale PS5.

Come riportato da Game Rant, Spiders ha pubblicato ufficialmente un nuovo trailer gameplay di SteelRising, nel quale è stato svelato che questo titolo sarà disponibile esclusivamente su PS5 per un periodo non specificato.

Trattandosi di uno studio situato a Parigi, gli autori di Greedfall ci tenevano a mostrare la loro città in un contesto videoludico alternativo: in questo caso la presentazione ci ha mostrato alcune location e nemici da sconfiggere.

Il trailer si concentra sul protagonista Aegis, impegnato a combattere un robot dietro l’altro in un’atmosfera molto cupa e dark: potete guardare voi stessi il gameplay nel dettaglio qui sotto:

Il CEO di Spiders, Jehanne Rousseau, ha descritto il protagonista Aegis come l’ultima speranza per la rivoluzione contro un re folle: sarà inoltre la guardia del corpo della regina Maria Antonietta.

Lo stile di gioco sarà molto simile a quanto visto nella serie Dark Souls: di conseguenza, i giocatori dovranno affrontare combattimenti strategici e memorizzare attentamente il pattern degli attacchi nemici.

L’uscita di SteelRising è prevista a giugno 2022 esclusivamente su PS5, ma in futuro ci si potrà aspettare l’uscita anche su altre piattaforme.

Il titolo sarà dunque esclusivamente su next-gen, nonostante la console di Sony sia al momento molto difficile da trovare: un bambino di 9 anni è riuscito però a riceverla in regalo da un calciatore per le sue buone azioni.

Nonostante l’ultima esclusiva PS5 sia uscita da poco, c’è già stato un utente che è riuscito a realizzarne un remake «da sogno».

Nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi giochi gratis di PlayStation Plus: il titolo selezionato su PS5 è appena uscito ed è già disponibile.