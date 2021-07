L’ultima esclusiva PS5 ha già ricevuto un remake (ed è “da sogno”)

L’ultima esclusiva PS5 è già stata oggetto di un remake, se così possiamo definirlo, in uno dei titoli più creativi della scuderia PlayStation.

Il gioco in questione altri non è che Ratchet & Clank Rift Apart, riprodotto con grande fedeltà nell’acclamato Dreams.

Dreams viene spesso utilizzato con queste finalità, com’era accaduto soltanto di recente ad un impressionante Cyberpunk 2077.

C’è addirittura chi ne ha sfruttato la potenza per ricreare una versione ante litteram dell’atteso Halo Infinite, notoriamente un’esclusiva Xbox.

Ratchet and Clank: Dreamsaround 😆 #MadeInDreams @insomniacgames #RatchetAndClankRiftApart

Well after the vaccination I didn't feel very well so I started playing in my test sandbox and a week later I ended up with what you see here.

A Ratchet figure made by cdeel96. pic.twitter.com/K5THar2mTC

— BadRobo82 (@BRobo82) July 4, 2021