PS5, Amazon Italia sta ufficialmente anticipando le consegne!

Poche ore fa vi abbiamo reso noto che Amazon Italia ha dato il via alle spedizioni di PS5 su tutto il territorio nazionale, sebbene la consegna prevista per domani 19 novembre (giorno del lancio della console in Europa) non fosse ancora del tutto ufficiale.

Ora, abbiamo personalmente ricevuto la mail di avvenuta spedizione, garantendo quindi la console a partire dalla giornata di domani, Day One di PlayStation 5.

La console avrebbe dovuto in origine essere consegnata per il 23 novembre, ossia lunedì prossimo.

Ricordiamo anche che altre console saranno messe in vendita domani 19 novembre su Amazon Italia, sebbene non sia chiaro in quante unità e per quale data di consegna. Restate sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO