PS4 sarà importante per Sony almeno per qualche anno, conferma il CEO di Playstation

Nella giornata di ieri, Sony ha rivelato numerosi dettagli inerenti al lancio dell’attesissima Playstation 5, ma ha colpito il fatto che alcuni titoli presentati inizialmente per la console di nuova generazione, come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure ed Horizon Forbidden West, saranno disponibili anche per PS4.

In una recente intervista rilasciata a The Washington Post, Jim Ryan, CEO di Playstation, ha affermato che Playstation 4 continuerà ad essere “incredibilmente importante” per Sony per i prossimi 3-4 anni a causa della sua ampia base di utenti.

Ecco le sue parole:

La community di PS4 continuerà ad essere incredibilmente importante per noi per i prossimi tre o quattro anni. Molti passeranno a PS5, o almeno speriamo che sarà così se faremo bene il nostro lavoro, ma decine di milioni di utenti continueranno a divertirsi con PS4.

Anche in passato la compagnia nipponica ha continuato a supportare per un po’ di tempo le console della generazione precedente e quindi di certo non sorprende che Sony voglia ripetere la stessa cosa.

Ovviamente, con il corso del tempo sia i titoli first party che third party subiranno un calo drastico, ma i giocatori PS4 che non hanno intenzione di passare subito alla next-gen avranno di che divertirsi ancora per parecchio.

Ricordiamo che Playstation 5 sarà lanciata in Italia il prossimo 19 novembre in Italia al prezzo di 399€ per l’edizione digitale e 499€ per quella con lettore ottico Blu Ray.