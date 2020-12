PS4 Pro è davvero ‘morta’ prima del previsto?

Gli ultimi mesi hanno visto PlayStation 5 al centro dell’attenzione, sia per il lancio piuttosto movimentato (ossia per le poche scorte disponibili nei negozi), sia per i giochi disponibili al day one. Nonostante Jim Ryan – boss di PlayStation – abbia ribadito che la “vecchia” PS4 godrà di lunga vita (perlomeno per i prossimi due o tre anni), sembra però che le scorte hardware dicano il contrario.

Sony potrebbe (il condizionale è d’obbligo) aver detto stop alla produzione di console PS4 Pro. La “paura” è emersa a seguito di un recente aggiornamento nel catalogo PlayStation Direct americano, nel quale è possibile leggere una nota accanto alla console in questione: “attualmente non ci sono piani per rifornire questo articolo in futuro”.

Ma non solo: in vista delle ormai imminenti vacanze natalizie, sembra che anche la sorella minore – ossia PS4 Slim – sia andata del tutto esaurita negli USA.

La cosa, però, sorprende solo relativamente, date le circostanze: l’emergenza pandemica per il coronavirus ha infatti avuto un forte impatto sulla produzione mondiale di console (e sul mercato dei videogiochi in generale), tanto che il colosso giapponese starà sicuramente dedicando tutte le sue risorse alla produzione di nuove PlayStation 5.

Ciò non toglie che PS4 sia ancora da considerarsi viva e vegeta, tanto che la produzione della piattaforma si potrà dichiarare interrotta solo tra diversi anni (immaginiamo arriverà una comunicazione ufficiale non appena accadrà, ci auguriamo il più tardi possibile).

