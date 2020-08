PS4, migliori esclusive e controller in offerta fino al 6 settembre

Sony ha lanciato una nuova promozione a tema PS4 per celebrare la ripartenza dopo le vacanze estive che, ahinoi, volgono ormai al termine.

Per festeggiare nel migliore dei modi, la casa di PlayStation ha dato il via ad un’offerta che parte oggi 24 agosto e terminerà il 6 settembre.

Coinvolti nella promo troviamo le migliori esclusive PlayStation e i controller in varie colorazioni per la console current-gen.

Li trovate disponibili in versione fisica presso negozi selezionati a partire da un prezzo di 14,99€ e, nella lista, non mancano quelli che abbiamo inserito come must have della generazione prima di passare a PS5.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, e a quali prezzi.

Esclusive PS4 in offerta

Controller PS4 in offerta

I giochi in offerta comprendono Days Gone, Death Stranding, MediEvil e God of War nella versione PlayStation Hits.

Ci sono altri titoli in promozione presso Gamestop, Euronics e Unieuro, che includono Nioh 2, Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Horizon: Zero Dawn Complete Edition, Astro Bot: Rescue Mission e Farpoint, questi ultimi due per PlayStation VR.

I controller, invece, vengono portati in alcune delle colorazioni più esotiche ad un prezzo base di 49,99€, un bel risparmio rispetto allo standard.