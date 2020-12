PS4, disponibile un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento di sistema per PS4, introducendo, diversamente dal solito per un genere di update non principale, delle funzionalità inedite.

L’aggiornamento porta il sistema operativo di PlayStation 4 alla versione 8.03 e non si limita al solito, misterioso bug fixing.

Curiosamente, il platform owner ha aggiornato PS5 – e il DualSense – proprio stamattina, in uno sforzo congiunto di miglioramento del software delle sue console.

L’update 8.03 ha aggiunto la possibilità di disabilitare la chat di gioco dal menu rapido di PS4 e pesa 477 megabyte.

«[Disabilita l’audio della chat di gioco] è stata aggiunto sotto [Suono/Dispositivi] nel menu rapido. Se abilitate questa impostazione, l’audio della chat di gioco verrà disabilitato. La vostra voce non sarà sentita, e non sentirete la voce degli altri giocatori. Questa impostazione non si applica all’audio della chat del party».

Il nuovo sistema di party, progettato per integrare le chat da PS4 a PlayStation 5 in un’unica meccanica, aveva suscitato non poche polemiche.

Nonostante Sony abbia promesso di rivederlo a breve, però, questo update non lo tocca, aggiungendo però una dinamica che accelera se non altro i tempi di “abbandono” di una chat indesiderata.