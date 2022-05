PS2, un titolo molto amato potrebbe tornare presto con un sequel

I giocatori PS2 hanno avuto dalla loro una serie di videogiochi davvero fenomenali, i quali a volte ritornano.

Ben prima di PlayStation 4, che potete ancora recuperare su Amazon, il monolite nero di casa Sony ha saputo catalizzare l’attenzione di molti.

Tra i fan del monolite nero di Sony c’è chi ha recuperato lo stile originale delle custodie dei giochi PS2, che erano molto diverse da quelle che abbiamo visto noi.

Una console che ha potuto annoverare una selezione di videogiochi importanti i quali, in un certo senso, sono i protagonisti di un segreto presente nel menu della console.

Tante saghe sono nate su PS2 ma, per un motivo o per un altro, non sono poi state portate troppo avanti da parte di team di sviluppo e publisher.

Una di queste potrebbe tornare molto presto e, come riporta Gaming Bolt, l’annuncio potrebbe essere all’interno di un prossimo evento PlayStation.

Sony sembra intenzionata a riportare in auge alcune delle sue vecchie IP nell’attuale generazione di console. Secondo Nick Baker del podcast XboxEra, tra queste ci sarebbe l’amatissimo Sly Cooper.

Si tratta del vociferato Sly Cooper 5, nome che più volte è balzato qua e là tra le voci degli insider, e che potrebbe vedere la luce proprio entro la fine dell’anno.

A fare eco a Baker ci si è messo anche il famoso leaker AccountNgt, che su Twitter ha rincarato la dose:

btw, the same source told me a few weeks ago that no big showcase was planned until September, which coincides another time an announcement in Sept.

— AccountNgt (@accngt) May 23, 2022