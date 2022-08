PS Plus vi confonde e non trovate i giochi? Questo sito vi aiuterà a capirci qualcosa

PS Plus, il servizio in abbonamento di PlayStation, si è aggiornato da giugno stravolgendo la sua ormai consolidata formula.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, ha discutere anche per i vari tier di prezzo ed i bonus destinati ai giocatori.

Ma anche per i problemi che, di tanto in tanto, emergono per gli abbonati, come un recente glitch che ha colpito diversi utenti.

Nonostante ciò continuano ad arrivare tanti giochi all’interno di PS Plus, a volte anche delle intere saghe che impreziosiscono la raccolta.

Tra le novità di PS Plus ci sono anche i già citati tier di abbonamento che, tra le altre cose, permettono di accedere a liste di giochi gratis differenti.

Solo che Sony non è mai stata troppo chiara nel comunicare esattamente quali, e spesso i giocatori si confondono nel cercare un gioco o un altro.

Capita anche a noi di SpazioGames di ricevere richieste in questo senso e, lo ammettiamo, a volte facciamo fatica anche noi stessi a dare una risposta esaustiva.

Qualcuno ha voluto dare una mano ai giocatori creando PlatPrices, un sito che vi permette di cercare tutti i giochi di PlayStation Plus con degli utili filtri.

Nel sito potete navigare tra gli oltre 400 giochi presenti nel servizio in abbonamento filtrandoli per prezzo, punteggi delle recensioni, ed ovviamente tier di abbonamento.

Questi sono i filtri più specifici, ma si tratta comunque di un database utile in cui cercare un gioco con metodi più classici come la saga di appartenenza o il publisher che lo pubblica.

Un servizio veramente utile anche considerati i tanti giochi che, ogni mese arrivano dentro PS Plus. Come i giochi di agosto, che sono già disponibili.

Per non parlare di quelli extra, che vengono aggiunti nel catalogo mensile, anche se non per tutti.

PlayStation Plus è un servizio che è cambiato molto non solo come offerta, ma anche come abitudini di utilizzo da parte degli utenti: ve ne abbiamo parlato in una nostra corposa analisi.