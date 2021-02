PS Plus raggiunge un numero di abbonati da capogiro

Stamane, vi abbiamo rivelato che Sony ha divulgati i dati di vendita di PS5, seguiti al lancio della console avvenuta lo scorso mese di novembre: la piattaforma ha infatti distribuito4.5 milioni di unità in tutto il mondo entro la fine del 2020. Un risultato realmente sorprendente, che dimostra quanto i giocatori siano sempre e comunque attratti dal marchio PlayStation.

A quanto pare, però, c’è un altro record da tenere in considerazione ed è quello legato al servizio in abbonamento PlayStation Plus, il quale – stando ai numeri – non è mai stato così florido e redditizio.

Come reso noto da Daniel Ahmad su Twitter (via PushSquare), sono ben 47,4 milioni i membri attivi di PS Plus, i quali rappresentano un aumento di 8,6 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò significa che quasi la metà di tutti gli account PSN sta pagando per il servizio.

Sony rivela inoltre che l’87% dei proprietari di PS5 è in possesso anche un abbonamento a PS Plus. Ciò non sorprende più di tanto, dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo che la collezione PS Plus rappresenta ad oggi, inclusa la possibilità in questi giorni di mettere mano a giochi gratuiti come Concrete Genie, Destruction AllStars e Control: Ultimate Edition.

Ma non solo: stamane vi abbiamo anche rivelato che Sony ha reso pubblici i numeri aggiornati relativi all’andamento della divisione PlayStation, svelandoci che vendite di PS4 e PS5 hanno raggiunto (assieme) 103,7 milioni di copie di giochi nel terzo quarto dell’anno fiscale 2020, ossia un incremento di 20,4 milioni.

PS5 ha esordito nel Vecchio Continente il 19 novembre 2020 (facendo registrare da subito una base installata di 4,5 milioni di console). Al momento, figurano ancora grandi problemi di scorte in Italia (e non solo).

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della piattaforma Sony, recuperate la video recensione di SpazioGames, dove abbiamo descritto la nuova console come una «naturale evoluzione» di PS4.