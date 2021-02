PS5 e PS4: i giocatori comprano sempre più esclusive (e le copie fisiche diventeranno un ricordo)

In queste ore, Sony ha reso noti i numeri aggiornati relativi all’andamento della sua divisione PlayStation, svelandoci anche che risposte abbia avuto dal lancio di PS5 nonostante la penuria di scorte in tutto il mondo. Nello stesso report ci sono anche ulteriori dati che è interessante analizzare, che ci parlano delle tendenze del mercato su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Leggiamo, infatti, che le due piattaforme hanno messo insieme vendite per 103,7 milioni di copie di giochi nel terzo quarto dell’anno fiscale 2020. Complice il lancio di PS5, questo rappresenta un incremento di 20,4 milioni di copie rispetto a quanto si fece registrare nel terzo quarto dell’anno fiscale precedente.

PlayStation 4 Pro

Di questi 103,7 milioni, ben 18,4 milioni di copie erano giochi first-party, ossia prodotti da Sony stessa: anche questo dato è in crescita rispetto ai 16,3 milioni del periodo di riferimento l’anno prima. Significa, in sintesi, che i giocatori su PlayStation comprano sempre più esclusive – comprensibile, considerando ad esempio che PS5 è stata lanciata con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Un altro dato particolarmente interessante del report è la tendenza a comprare sempre più in digitale, che inquadra bene il perché la casa giapponese abbia proposto anche una PS5 priva di lettore blu-ray: di tutti i giochi venduti, infatti, il 53% delle copie è stata acquistata in formato digitale. Lo scorso anno, nello stesso periodo, ci si fermò al 50%: significa che oggi oltre metà dei giochi completi per PS4 e PS5 viene venduta in formato scaricabile, anziché su supporto fisico – una tendenza in linea anche con il periodo storico, considerando la difficoltà a raggiungere i negozi fisici con cui abbiamo dovuto convivere negli scorsi mesi.

PlayStation 5

PS4 è stata lanciata sul mercato nel 2013 e da allora conta su 115 milioni di console in tutto il mondo. PS5 ha esordito il 19 novembre 2020 in Europa e ha messo insieme una base installata di lancio di 4,5 milioni di console.

Per scoprirla in tutte le sue caratteristiche non perdete la video recensione di SpazioGames, dove abbiamo identificato la nuova console come una «naturale evoluzione» della precedente.