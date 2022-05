Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Ecco il momento più atteso da tutti quelli che sono in possesso di una console PlayStation, dato che anche oggi vi presentiamo quelle che sono le offerte più convenienti presenti su PS Store.

Anche nei giorni scorsi vi avevamo proposto una selezione davvero imperdibile di sconti (fino all’80%) nello store digitale PlayStation, dedicati ai migliori remake e remastered.

Senza contare una promozione da non lasciarsi scappare, ancora disponibile per qualche giorno, che vi permetterà di acquistare in offerta l’ultimo Final Fantasy uscito.

Ora invece, sempre in scia di sconti, vi proponiamo le occasioni più convenienti attualmente presenti su PlayStation Store

Ecco quindi una serie di giochi che potete acquistare in offerta su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

A Way Out a 7,49€ (al posto di 29,99€)

a 7,49€ (al posto di 29,99€) The Forest a 5,94€ (al posto di 16,99€)

a 5,94€ (al posto di 16,99€) The Sims 4 a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Unravel Two a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Jurassic World Evolution a 9,99€ (al posto di 49,99€)

a 9,99€ (al posto di 49,99€) Friday the 13th: The Game a 3,62€ (al posto di 14,49€)

a 3,62€ (al posto di 14,49€) 7 Days to Die a 6,99€ (al posto di 34,99€)

a 6,99€ (al posto di 34,99€) Battlefield 1 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) 60 Seconds! Reatomized a 4,99€ (al posto di 9,99€)

a 4,99€ (al posto di 9,99€) Hello Neighbor a 5,99€ (al posto di 29,99€)

a 5,99€ (al posto di 29,99€) BioShock: The Collection a 9,99€ (al posto di 49,99€)

a 9,99€ (al posto di 49,99€) Elex a 8,99€ (al posto di 59,99€)

