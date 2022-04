PS Plus e Switch Online si aggiornano: arriva una novità molto importante

Capita raramente che sia PS Plus che Nintendo Switch Online si aggiornino nello stesso momento. Anzi, con tutta probabilità non è mai accaduto.

I due servizi sono agli antipodi per quanto riguarda funzionalità, costi e bonus offerti ai giocatori, e proprio di recente PlayStation Plus (che potete trovare su Amazon) ha iniziato un’opera di trasformazione.

A partire da giugno, infatti, PS Plus avrà tutto un nuovo livello di sottoscrizioni, ed una serie di proposte inedite che sono state annunciate da Sony.

Nintendo Switch Online, invece, non cambierà nei prossimi mesi. Continuerà, invece, ad aggiungere altri giochi gratis all’interno dell’abbonamento.

Nel momento in cui viviamo gli abbonamenti sono ormai tantissimi, non solo per i videogiochi ovviamente, e sono tutti accomunati da una cosa almeno: il rinnovo automatico.

Anche PS Plus e Nintendo Switch Online, così come Xbox Game Pass, hanno la possibilità di essere rinnovati in maniera autonoma, che sia mensilmente o annualmente. Proprio questo dettaglio verrà cambiato, in parte, con il prossimo aggiornamento dei servizi, come riportato da Wccftech.

Seguendo l’esempio del servizio Xbox, spinta dall’organo per la tutela della concorrenza e il libero mercato del Regno Unito, ora il rinnovo automatico non sarà più l’opzione di default.

Cosa significa? Ogniqualvolta ci si iscrive ad un servizio in abbonamento, i gestori degli stessi impostano il rinnovo automatico di default, così che gli utenti distratti si ritrovino a pagare ogni mese.

Non è una pratica illegale ovviamente, ma semplicemente scorretta dal punto di vista etico. L’organo britannico ha imposto che questa cosa venisse modificata, e ora Sony e Nintendo prendono provvedimenti.

Questo significa che, adesso, nel caso vogliate che i vostri PS Plus e Nintendo Switch Online siano rinnovati in automatico lo dovrete impostare voi manualmente.

Questa modifica funzionerà anche per il nuovo PlayStation Plus, ovviamente, che anche nella sua nuova versione non vuole comunque sfidare Xbox Game Pass.

Un noto sviluppatore ha parlato, poche ore fa, di come sia stato pubblicare il proprio gioco su questa piattaforma. Le parole usate, però, non sono esattamente lusinghiere.