Il producer di Tekken lavora a un gioco costosissimo: sorpreso me lo abbiano approvato

C’è qualcosa di grosso che bolle nella pentola di Bandai Namco, una delle più grandi compagnie autrici di videogiochi al mondo. A rivelarlo è stato Katsuhiro Harada, noto per essere il producer della serie di picchiaduro Tekken, che nel corso del live stream Piro Live! New Year’s Eve Special 2021 ha dichiarato di essere impegnato su un misterioso e ambiziosissimo progetto – così ambizioso che è stupito che sia stato approvato.

Purtroppo, afferma Harada, a causa del COVID-19 la partenza dei lavori è slittata e allo stato attuale il gioco è tutt’altro che concreto, dovendo ancora muovere i primi passi, ma ci viene già anticipato che non sarà un picchiaduro. Harada, infatti, non vuole lavorare su nessun altro picchiaduro che non sia il suo amato Tekken.

Bandai Namco è nata nel 2006 dalla fusione di Namco (1955) e Bandai (1950)

Come spiegato dal producer giapponese:

Se devo essere onesto, credo che questo potrebbe essere il progetto più costoso nella storia di Bandai Namco. Credo sia incredibile che i piani alti lo abbiano approvato. Voglio dire, l’approvazione l’abbiamo avuta, ma a causa del coronavirus al momento non siamo ancora riusciti a far partire a tutti gli effetti il progetto.

In merito a cosa possiamo aspettarci dal gioco, Harada è estremamente abbottonato, ma precisa:

Sto sviluppando cose differenti da giochi di combattimento. Non penso che ne farò mai uno diverso da Tekken. Ma ora come ora non vi dirò che cosa sia questo progetto.

Considerando che potrebbe davvero trattarsi del più costoso tra i progetti di Bandai Namco – che ha al suo arco frecce come Elden Ring e Dark Souls – attendiamo impazientemente di scoprire e riferirvi di cosa potrebbe trattarsi.