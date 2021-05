[Agg.] Problemi relativi ai giochi su Xbox in Europa

Aggiornamento 21:44: Warren ha confermato via Twitter che la situazione sembra essere finalmente tornata alla normalità.

Articolo originale: In queste ore, diversi utenti stanno segnalando gravi problemi per quanto riguarda il semplice avvio dei giochi Xbox sulla propria piattaforma.

Stando anche a quanto riportato da Tom Warren di The Verge, sembra proprio che un qualche tipo di problema tecnico stia limitando l’accesso a gran parte dell’utenza europea in possesso di una console Xbox.

Al momento, quindi, i giocatori sono impossibilitati a far partire i titoli presenti nella loro libreria, inclusi quelli presenti nel catalogo di Game Pass.

Poco più in basso, il tweet di Warren che conferma ulteriormente il problema.

if you're having problems launching Xbox games in Europe right now, you're not alone pic.twitter.com/uFswmohMnT

— Tom Warren (@tomwarren) May 6, 2021