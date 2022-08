Prince of Persia è tornato con un nuovo gioco, ma non è come pensate

Mentre i fan sono ancora in attesa di novità sul remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Ubisoft ha deciso di annunciare a sorpresa un nuovo gioco per l’amatissima saga.

Si tratta di un gioco gratis per dispositivi mobile, ben diverso dal remake atteso dai fan (che potete prenotare su Amazon), ma disponibile da questo momento per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android o iOS.

Il nuovo gioco si chiama Prince of Persia Escape 2 ed è un seguito dell’omonimo primo capitolo: si tratta di un casual runner sviluppato da Ketchapp, un team di casa Ubisoft specializzato nella realizzazione di nuovi titoli mobile.

Il titolo è stato offerto gratuitamente a tutti i fan, anche se sarà possibile accedere a microtransazioni e abbonamenti interni per avere accesso ad alcuni vantaggi, come nuovi contenuti cosmetici.

L’annuncio è stato rilanciato anche dalla stessa Ubisoft sui suoi canali social: il lancio è avvenuto a sorpresa proprio pochi istanti fa e, di conseguenza, potreste essere tra i primi giocatori al mondo a provare questa avventura più casual.

Il reveal ha inevitabilmente confuso il grande pubblico, ancora a secco di notizie sullo sviluppo di Prince of Persia Remake e che, in alcuni casi, ha addirittura scherzato sul fatto che potrebbe essere proprio Escape 2 il remake atteso:

Okay, nevermind that. What about SoT remake? What about remaking WW and T2T as well? — Thomas Alek (@ThomasAlek_S) August 25, 2022

This is the remake — Jon (@BlurryFiction) August 25, 2022

Sebbene l’assenza di novità su Prince of Persia Remake possa essere deludente, da oggi potrete dunque ingannare l’attesa con questo nuovo simpatico titolo mobile, già disponibile per il download sui vostri dispositivi mobile iOS e Android.

Nel frattempo, non sappiamo quando saranno svelate ufficialmente nuove informazioni sul capitolo più atteso, ma il 10 settembre potrebbe essere la giornata giusta: il publisher ha infatti annunciato un nuovo evento Ubisoft Forward.

Ricordiamo che recentemente erano arrivate notizie decisamente preoccupanti sullo stato di sviluppo, ma un’indiscrezione arrivata la scorsa settimana ha riacceso le speranze della community.