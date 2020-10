Prince of Persia Remake, ci saranno miglioramenti su PS5 e Xbox Series X?

Una delle bizzarrie di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è il lancio a next-gen ben avviata solo su PC, PS4 e Xbox One.

Ubisoft ha risolto problemi simili con Watch Dogs Legion e Assassin’s Creed Valhalla implementando update che sfrutteranno le specifiche delle nuove console, ma lo stesso sarà per il rifacimento dell’iconico action adventure?

A rispondere alla domanda è stato il managing director Syed Abbas, che ha spiegato che una soluzione del genere non sarà purtroppo applicata a Prince of Persia Remake.

«Il gioco è fatto per PlayStation 4 e Xbox One», ha premesso Abbas, in una lunga intervista concessa a GamingBolt.

«Dal momento che arriverà sulle console della prossima generazione tramite la retrocompatibilità, non ci saranno miglioramenti», ha aggiunto.

Per cui, gli utenti saranno in grado di usare il gioco anche su PS5 e Xbox Series X, ma queste non forniranno alcun potenziamento visivo o di altro tipo rispetto alla release current-gen.