Prince of Persia Remake anche Switch? Un leak conferma l’inevitabile

Il secondo Ubisoft Forward, l’evento streaming dedicato alle novità della casa transalpina tenutosi lo scorso mese di settembre di quest’anno, ha visto l’annuncio di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, rifacimento del titolo uscito nel 2003 sulle vecchie e gloriose console a 128-bit.

Nonostante il gioco fosse stato annunciato solo su PS4, Xbox One e PC, sembra che il titolo vedrà la luce anche su un’altra piattaforma: stiamo chiaramente parlando di Nintendo Switch.

Sull’Ubisoft Store è infatti comparsa la dicitura della piattaforma della Grande N tra le opzioni, come potete notare voi stessi cliccando a questo indirizzo.

Ricordiamo che all’inizio del mese di dicembre, il publisher francese ha deciso di rinviare il gioco di diversi mesi, al fine di riuscire a lavorare in maniera più corposa al progetto. Il messaggio originale di Ubisoft ha rivelato infatti che «il 2020 è stato un anno come nessun altro. Oggi vogliamo informarvi che abbiamo bisogno di più tempo per completare il gioco. La data di uscita di Prince of Persia: The Sands of Time Remake è stata spostata al 18 marzo 2021.»

Dopotutto, l’entusiasmo iniziale dei fan ha quasi subito lasciato il posto a un bel po’ di perplessità verso il gioco, in primis per un comparto grafico decisamente sottotono, con una resa grafica non all’altezza delle aspettative. Con molta probabilità, anche in questo caso i recenti “guai” legati a Cyberpunk 2077 devono aver convinto gli sviluppatori a rimboccarsi le maniche e fare uscire un prodotto completo in ogni sua parte.

Avete già visto anche il video che mostra le differenze tra il remake di prossima uscita e il Prince of Persia originale uscito a inizio anni duemila?

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era inizialmente previsto per il 21 gennaio 2021 su PS4, Xbox One, PC, uPlay ed Epic Store, mentre ora vedrà la luce a marzo dello stesso anno anche su Switch.