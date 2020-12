Primo update per Xbox Series X: ecco cosa cambia

Microsoft ha pubblicato il primo update post lancio di Xbox Series X, introducendo una serie di novità per i possessori della console next-gen.

Come rivelato in un post su Xbox Wire, le novità comprendono il pre-load dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass.

Questa funzionalità non sarà disponibile per tutti i giochi, ma di certo darà margine per prepararsi a dovere nel lasso di tempo tra l’annuncio delle lineup e le loro uscite.

Sono stati aggiunti sei nuovi background dinamici per abbellire la dashboard, inoltre, e altri saranno disponibili presto.

Una nuova etichetta “Ottimizzato per Series X|S” è stata integrata nella libreria, in modo tale da farvi riconoscere subito i titoli aggiornati per la nuova linea di console.

Infine, un altro badge sottolineerà quando un prodotto sarà munito dell’Auto HDR, la funziona che implementa in automatico, senza alcun impegno per gli sviluppatori, la luminosità aggiuntiva su giochi Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

Xbox Series X riceverà ovviamente altri aggiornamenti in futuro, e in particolare i prossimi update per alcuni dei giochi di lancio risolveranno problematiche che li hanno resi peggiori per diverse ragioni rispetto alle controparti PS5.