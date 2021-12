GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poco tempo

Continuano i giveaway di GOG.com per festeggiare le festività invernali: il noto negozio online anche questa volta ha deciso di offrire in regalo un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti PC, senza alcun costo aggiuntivo.

Lo store ideato dai creatori di The Witcher 3 sta dunque offrendo la possibilità di riscattare in modo totalmente gratuito X-Morph Defense Complete, l’edizione completa di un apprezzato e particolarissimo ibrido twin stick shooter e tower defense.

Si tratta dunque di un nuovo regalo che ha appena sostituito una classica avventura grafica horror, messa a disposizione proprio per festeggiare il Natale: forse non il titolo che in molti si aspettavano per celebrare le festività, ma che è comunque stata una grande occasione per riscoprire una delle produzioni storiche più amate.

X-Morph Defense appartiene dunque a un genere completamente diverso, ma che richiederà da parte dei giocatori una larga dose di strategia per riuscire nella propria missione.

In questo titolo interpreteremo l’omonimo X-Morph, ovvero una specie aliena intenta a invadere la Terra al fine di depredarla da tutte le sue risorse: il nostro compito sarà dunque quello di creare labirinti, scegliere diverse torri e progettare l’ambiente necessario per respingere i nemici e causare un’ampia distruzione.

Il gameplay ibrido tower defense e sparatutto verticale ha conquistato i suoi giocatori: su Steam ha infatti attualmente una valutazione «Molto positiva», con l’89% di recensioni positive.

Per sole altre 28 ore potrete dunque assicurarvi questo interessantissimo titolo senza dover spendere nemmeno un centesimo, grazie alla nuova promozione di GOG.com, lo store di CD Projekt.

The third GIVEAWAY is here!

Want to find out how it feels to invade Earth for a change instead of protecting it?

Grab X-Morph Defense Complete as a GIFT within the next 48H and find out!

❄️ https://t.co/UfCSF1WPKn | #GOGWinterSale pic.twitter.com/XiCiaI8O46

— GOG.COM (@GOGcom) December 27, 2021