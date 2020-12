Prime Gaming: ecco i giochi gratis di dicembre (e come scaricarli)

Natale è ormai alle porte e con lui anche i nuovi giochi gratuiti destinati agli abbonati al servizio Prime Gaming di Twitch.

Amazon ci propone infatti un bel po’ di nuovi giochi da scaricare gratis su PC. Tra i titoli inclusi questo mese troviamo Battlefield 3, Close to the Sun, Wizard of Legend e The Spectrum Retreat.

Ma non solo: sarà anche possibile mettere mano a contenuti esclusivi gratuiti per Watch Dogs Legion (i pacchetti Nerdcore e Futuristic), e per Immortals: Fenyx Rising (il Frozen Pack). Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha invece ricevuto il cosiddetto Thatcher Gladiator Full Operator Set.

Poter scaricare i giochi è facilissimo: vi basterà infatti accedere a Prime Gaming tramite il proprio account Amazon Prime, seguendo poi le indicazioni fornite a schermo (a questo indirizzo).

Una volta fatto partire il download, non vi resta che avere un po’ pazienza per la fine dello scaricamento (e prepararvi ovviamente al divertimento).

Poco sotto, la lista completa dei giochi scaricabili questo mese (fino all’11 dicembre).

Giochi gratis dicembre 2020 Prime Gaming

Battlefield 3

Close to the Sun

Wizard Of Legend

HyperDot

Sigma Theory: Global Cold War

Turmoil

The Spectrum Retreat

Lost Horizon

Giochi gratis SNK (fino al 31 marzo 2021)

Art of Fighting 2

Baseball Stars 2

Blazing Star

Garou: Mark of the Wolves

Fatal Fury Special

Ironclad

The King of Fighters 97 Global Match

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

King of the Monsters

The Last Blade 2

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Pulstar

Samurai Shodown II

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

SNK 40th Anniversary Collection