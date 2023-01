Prime Gaming, i giochi gratis di febbraio sono stati svelati

Come ogni mese ecco l’annuncio di Amazon per gli imminenti giochi gratis di febbraio con Prime Gaming, visto a quanto pare i titoli che saranno inclusi il prossimo mese sono già trapelati in rete (e ci sono big).

Ricordiamo che Prime Gaming è solo uno dei tanti benefit del servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), che permette a tutti gli utenti di accedere a nuovi titoli da riscattare e scaricare ogni mese, oltre ad altri bonus per i propri videogiochi preferiti.

Attualmente sono ancora disponibili i giochi gratis del mese di gennaio, sebbene il servizio in abbonamento avrebbe già iniziato a preparare la nuova line-up.

Come riportato anche da Stevivor, qualcuno ha anticipato alcuni giochi gratis offerti il prossimo mese con il servizio in abbonamento di casa Amazon, trapelati proprio alcuni minuti fa e che vi riportiamo poco sotto.

Sarebbero quindi già stati svelati i 9 giochi gratis disponibili a febbraio con il servizio in abbonamento. Tra questi, anche un grandissimo classico come The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, oltre a Divine Knockout, One Hand Clapping ed altri ancora.

Poco sotto, la lista completa:

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

Onsen Master

Aerial_Knight’s Never Yield

Divine Knockout

One Hand Clapping

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Space Crew: Legendary Edition

Tunche

Space Warlord Organ Trading Simulator

Inoltre, i giocatori potranno aggiudicarsi nuovi contenuti di gioco per i seguenti titoli:

Apex Legends

Candy Crush Saga

Fall Guys

PUBG Mobile

Realm Royale

Warframe

Restando in tema, la Casa di Redmond ha da poco ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane.

Ma non solo: Nintendo Switch Online ha deciso di svelare ufficialmente il primo gioco gratis in arrivo per gli utenti iscritti al servizio, facente parte della line-up per Nintendo 64 e disponibile solo per il Pacchetto Aggiuntivo.