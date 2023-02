Prime Gaming, disponibili da ora i nuovi giochi gratis della settimana

Da questo venerdì sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis della settimana di Prime Gaming: il servizio offerto da Amazon ha deciso infatti di modificare il proprio sistema di distribuzione di titoli gratuiti, proponendoli gradualmente ogni settimana.

Ricordiamo che si tratta solo di uno dei tanti vantaggi offerti dal vostro abbonamento a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma uno di quelli particolarmente vantaggiosi per i giocatori a caccia di nuovi titoli gratuiti da scoprire su PC.

Dopo aver già svelato i primi giochi gratis del mese, tra i quali è disponibile anche Morrowind, il servizio ha svelato due nuovi titoli che potete iniziare a riscattare già da questo momento sui vostri dispositivi, come parte della line-up prevista per il mese di febbraio.

I nuovi omaggi di Amazon Prime Gaming sono Aerial_Knight’s Never Yield e DKO Divine Knockout: il primo di questi titoli potrà essere giocato direttamente dall’apposita Amazon Games App, mentre per il secondo sarà necessario avere un account su Epic Games Store.

Divine Knockout è uno dei nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming.

Riscattare i vostri nuovi omaggi settimanali è estremamente semplice: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login con un account iscritto a Prime e fare clic sulla sezione «Giochi settimanali».

All’interno di questa schermata troverete Aerial_Knight’s Never Yield, DKO Divine Knockout, i precedenti giochi gratuiti della settimana e numerosi omaggi offerti da SNK, ancora disponibili fino alla fine dell’anno.

A questo punto, non dovrete fare altro che cliccare sugli appositi pulsanti «Riscatta gioco» o «Riscatta», seguire le apposite istruzioni su schermo e iniziare a scaricare i vostri nuovi titoli gratuiti su PC.

Ricordiamo che potrete aggiungere alla vostra raccolta Aerial_Knight’s Never Yield e DKO Divine Knockout da adesso e per altri 33 giorni: una volta aggiunti al vostro catalogo, potrete scaricarli tutte le volte che vorrete. Vi consigliamo dunque di non dimenticarvene e riscattarli il prima possibile.

E se avete ancora fame di titoli gratis da scaricare sui vostri dispositivi, vi ricordiamo che proprio nelle scorse ore Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco scaricabile senza costi aggiuntivi.