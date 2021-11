A dicembre arriva un gioco in cui controllerete il protagonista con la voce

Dicembre è alle porte e con esso si avvicina l’uscita di titoli molto attesi.

Tra questi è da ricordare sicuramente Halo Infinite, ultima fatica di 343 Industries, la cui campagna debutterà sul mercato proprio l’8 dicembre.

Lo stesso giorno in cui potremo mettere le mani sul comparto single player della nuova iterazione dello storico gioco Xbox, vedremo uscire anche la nuova mappa di Call of Duty Warzone, che darà inizio ad un vero e proprio nuovo corso per quanto riguarda il battle royale di Activision.

A dicembre però arriverà anche una novità molto peculiare che potrebbe rappresentare un ottimo regale di Natale per i giocatori di tutte le età.

A fianco di questi grandi titoli infatti, nonché anche a distanza di pochi giorni, uscirà One Hand Clapping, un platform bidimensionale sviluppato da Bad Dream Games.

One Hand Clapping però non è semplicemente un platform 2D come se ne vedono tanti, la particolarità del gioco infatti è che i giocatori dovranno usare la loro voce al fine di superare le tantissime sfide proposte dal titolo e dai suoi livelli.

La meccanica principale del gioco consiste nel fatto che i giocatori avranno bisogno di alterare il tono e la frequenza della loro voce per muovere il protagonista, e per fare questo si dovranno ovviamente dotare di un microfono.

L’idea messa in campo dai ragazzi di Bad Dream Games è decisamente originale, anche se ovviamente andrà provata nella versione finale del gioco, che ricordiamo sarà disponibile il 14 dicembre su piattaforme Xbox One PS4, Nintendo Switch, iOS, Android, PC (tramite Steam, Epic Games Store e GOG) e Stadia.

È possibile vedere anche un video gamplay che vi mostriamo qui di seguito:

Il gioco è già in accesso anticipato su Steam ma i giocatori sembrano essere divisi nelle loro opinioni, avendo fatto già emergere un po’ di problemi con le meccaniche principali del gioco. Come risponderà il grandissimo pubblico all’uscita definitiva?

Rimaniamo in attesa del 14 dicembre – e a proposito di Steam, segnaliamo sul catalogo la presenza di un gioco gratis di una famosa saga fantasy, ma l’offerta durerà ancora per poco.

Steam ha tra l’altro inaugurato da poco i saldi autunnali, in cui sono presenti un sacco di grandi nomi.

Infine sempre in ambito sconti e offerte, un leak pare aver rivelato i giochi gratis del PS Plus di dicembre.