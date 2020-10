Prime Day 2020: tante offerte su monopattini, bici e mobilità elettrica

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba), ma anche di migliorare la vostra mobilità: è il caso delle promozioni dedicate a monopattini e biciclette, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime. Di seguito, nei nostri link, trovate tutti i dettagli.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Segnaliamo ad esempio lo sconto su i-Bike Mono Air S, monopattino elettrico per adulti perfetto per rendere più agile la vostra vita in città, senza per questo inquinare. Rispettare l’ambiente e muoversi velocemente sono, dopotutto, due elementi chiave della nostra società, e anche il monopattino che vi segnaliamo non fa eccezione: dal peso di soli 12 chilogrammi, questo modello è dotato di freni a disco posteriori per farvi spostare in sicurezza. Il suo telaio in alluminio è resistente e robusto, mentre il motore da 350w è alimentato da una batteria ricaricabile da 216 wattora. Per guidare al massimo del comfort, inoltre, avete anche a disposizione tre livelli di assistenza a selezione libera (6, 20 e 25 km/h), oltre alla luce LED anteriore e posteriore che vi rende ben visibili a persone e veicoli. Il tutto, per 259,99€ anziché 299,99€.

Tra le biciclette vi segnaliamo invece un grande classico per signore: la bicicletta Alpina Bike accompagna infatti un solido telaio in acciaio da 46 cm (ideale per donne tra 1,60 e 1,75 cm) a un design elegante e ricercato, con anche il portapacchi sulla ruota posteriore e un pratico paraschizzi in tinta con il sellino e il manubrio, color cuoio. Le ruote da 26″ sono impreziosite dalle gomme bianche, che contrastano con il corpo nero del mezzo, regalando parecchio stile ai vostri spostamenti cittadini (ecologici, ovviamente!). Il prezzo in promozione è di 159€, in sconto rispetto ai 205,50€ di listino.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte su bici e monopattini dell’Amazon Prime Day.

Le migliori offerte su biciclette e monopattini dell’Amazon Prime Day

Altre offerte Amazon