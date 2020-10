Prime Day 2020: oltre il 25% di sconto sui notebook gaming delle migliori marche | 13 ottobre

Il Prime Day 2020 è entrato nel vivo! Dopo le offerte delle scorse ore è arrivato il momento di segnalarvi le migliori per quanto riguarda i notebook gaming, da ASUS a Lenovo, passando per MSI e HP! Una valanga di PC portatili altamente performanti, pensati specificatamente per ogni esigenza di gaming (anche la più estrema).

In cima alla nostra selezione di offerte vi segnaliamo l’ottimo HP – Gaming OMEN 15-dh0057nl Notebook, forte di un design sottile e leggero ma incredibilmente potente e proposto al prezzo davvero basso di 1.199,99€ (contro i 1.599,00€ base). Grazie a una scheda grafica ad alte prestazioni, elevata potenza e un refresh rate al top di gamma, questo laptop ci consente di dare il meglio lato gaming anche grazie al Processore Intel Core i7 di nona generazione. Ma non solo: è anche possibile trasmettere in streaming con un rendering in qualità 4K. La tastiera ad isola retroilluminata a quattro zone consente l’illuminazione con diverse colorazioni RGB, mentre i tasti WASD sono posti in evidenza per mettere in risalto i comandi più importanti. Insomma, una vera e propria piattaforma da gioco perfetta.

Se cercate invece eleganza e ottime performance, ecco per voi il Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, proposto a 749,99€ contro i 999,00€ del prezzo base (per un 28% di sconto reale). grazie a processori AMD Ryzen, scheda grafica GeForce, memoria DDR4 e opzioni di storage SSD, il Gaming 3 di Lenovo propone una scocca iridescente in blu camaleonte o in raffinato nero onice che riflette la luce e uno schermo Full HD fino a 120 Hz. A rendere il notebook davvero al top sono però le funzionalità uniche che ci consentono di eseguire giochi con impostazioni avanzate così da riuscire a vedere ogni dettaglio nel nostro ambiente di gaming ideale.

