Prezzi fuori di testa per i Mega Sconti Mediaworld!

Dopo avervi offerte le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld sono tornati i Mega Sconti con le loro incredibili occasioni che riguardano molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con anche la possibilità di pagare a rate usufruendo del Tasso Zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 10 gennaio 2021 ed è anche perfetta per comprare qualche regalo in previsione di San Valentino.

Tra i vari articoli che trovate a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook gaming ASUS GU502LV-AZ130T, proposto a soli 1.599,20€, rispetto ai 1.999€ di listino, con un risparmio sostanzioso di quasi 400€. Il notebook gaming ASUS GU502LV-AZ130T è animato al processore Intel Core i7-10875H, accompagnato da 16GB di RAM e un SSD da 1TB. Le capacità in ambito grafico sono garantite dalla presenza dell’ottima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di GDDR6. Il prodotto possiede una struttura metallica leggera e ultrasottile e tutti componenti sono inseriti all’interno di uno chassis dallo spessore di 18,9mm e dal peso inferiore ai 2Kg. Un punto forte del notebook gaming ASUS GU502LV-AZ130T è dato dal suo display da 15,6″ IPS a risoluzione FullHD, che offre una frequenza di aggiornamento pari a ben 240Hz con soli 3ms di tempo di risposta.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Mega Sconti” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

