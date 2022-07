Presto potrete provare gratis il nuovo soulslike dagli sviluppatori di Nioh

Nel cors odell’evento Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft ha mostrato Wo Long Fallen Dynasty, nuovo gioco prodotto e sviluppato Team Ninja e Koei Tecmo, in arrivo nel 2023.

Prodotto da Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa il gioco si ispira a titoli come Nioh (che trovate su Amazon) nonostante ha tutta l’intenzione di prenderne le distanze.

Mostrando duelli contro nemici umani, demoni e anche possenti draghi, il gioco promette grandi cose, considerando che uscirà anche sulle piattaforme di attuale generazione.

Ora, come riportato anche da Push Square, sembra che a breve avremo modo di provare con mano questo interessante action game orientaleggiante e dalle tinte soulslike.

Stando a quanto reso noto sui canali social dello sviluppatore, Wo Long Fallen Dynasty riceverà infatti una demo gratuita prima del lancio del titolo, previsto per il prossimo anno.

Wo Long Fallen Dynasty sarà ambientato nel Giappone appartenente alla Dinastia Han, ovvero nel periodo che va dal 206 a.C. al 220 d.C., circa.

Nel titolo vestiremo i panni di un guerriero senza nome, il quale è chiamato a combattere per sopravvivere in un mondo dove alcuni spietati demoni minacciano i Tre Regni, ossia Wei, Shu e Wu.

#WoLong: Fallen Dynasty -✔️List Character creator

Challenging gameplay

New morale system

Weapons used with Chinese martial arts

Famous warlords from the Three Kingdoms

Creatures and fiends from Chinese mythology

Magic/Sorcery

Online multiplayer

Gameplay trial in the near future pic.twitter.com/lj1iu40iSq — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) July 30, 2022

Da quello che sappiamo il gioco è attualmente in fase di sviluppo su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e su PC tramite Windows e Steam, ed è previsto per l’inizio del 2023 (oltre ad essere disponibile al Day One su Game Pass su console e PC).

Il titolo avrà anche un editor di personaggi, un sistema di moralità, vere armi utilizzate nelle arti marziali cinesi, oltre a una modalità multigiocatore online.

Inoltre, nelle prossime settimane verrà svelato un nuovo video gameplay che ci mostrerà il gioco in azione: il Tokyo Game Show 2022, che si terrà a settembre, sarà infatti quasi certamente il palcoscenico nel quale saperne di più.

Parlando sempre di soulslike in arrivo, avete visto il progetto Made in Italy noto come Project Galileo, il quale sembra davvero molto promettente?