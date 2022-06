Uno dei giochi della conferenza Xbox alla fine arriva anche su PS5

Durante l’evento Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft ha mostrato il primo trailer di Wo Long Fallen Dynasty, nuovo gioco di Team Ninja e Koei Tecmo, in arrivo a inizio 2023.

Prodotto da Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) il gioco promette combattimenti all’ultimo sangue, sulla falsariga di titoli come Nioh (che trovate su Amazon).

Mostrando duelli contro nemici umani, demoni e, infine, con un drago, il gioco promette grandi cose, a quanto pare non in esclusiva su Xbox come si pensava inizialmente.

Via comunicato stampa, infatti, il publisher Koei Tecmo ha ufficializzato l’arrivo del nuovo Wo Long Fallen Dynasty anche su console PlayStation 5.

«Come sicuramente avrete visto durante l’Xbox & Bethesda Showcase, Koei Tecmo Europe e il famoso sviluppatore Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden) hanno rivelato i primi dettagli sul nuovo epico thriller soprannaturale dei Tre Regni, Wo Long: Fallen Dynasty», si legge nel comunicato ufficiale.

«Scriviamo per confermare che non solo siamo entusiasti di lavorare con i team su questo nuovo incredibile franchise, ma anche che il gioco arriverà su PS5», conclude il messaggio.

Da quello che sappiamo al momento, Wo Long Fallen Dynasty sarà ambientato nel Giappone della Dinastia Han, ossia dal 206 a.C. al 220 d.C., circa.

Nel titolo vestiremo i panni di un guerriero senza nome, il quale è chiamato a combattere per sopravvivere in un mondo dove alcuni spietati demoni minacciano i Tre Regni, ossia Wei, Shu e Wu.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo anche per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e su PC tramite Windows e Steam, ed è previsto per l’inizio del 2023 (oltre ad essere disponibile al Day One su Game Pass su console e PC).

Nel nostro ricco recap dello showcase Xbox e Bethesda esteso vi stiamo mostrando in tempo reale i trailer e gli annunci di una serata davvero molto interessante.