Presto potrete provare Babylon’s Fall gratis

Sviluppato da PlatinumGames sotto l’egida di Square Enix, Babylon’s Fall sta per arrivare sul mercato per PC e console PS4 e PS5.

Dopo l’annuncio e la successiva latitanza di notizie che lo riguardavano, il titolo è ricomparso all’E3 2021 con un trailer che cambiava totalmente le carte in tavola, facendo intendere uno stravolgimento del cuore del progetto inizialmente presentato.

Il gioco, infatti, era stato pensato come single player, per poi rivelarsi senza mezzi termini come un multiplayer online.

Nei mesi scorsi abbiamo avuto anche la possibilità di provare e analizzare la beta Babylon’s Fall, che ne ha tradito la natura ancora molto acerba.

Adesso veniamo a sapere che publisher e sviluppatore hanno confermato l’uscita della demo del gioco per PlayStation 5 e PlayStation 4 il prossimo 25 febbraio (via Gematsu).

Nella suddetta demo i giocatori potranno formare un team composto da un massimo di quattro giocatori, il tutto sin dall’iniziale tutorial.

La cosa interessante che potrà fare piacere a molti, è che i salvataggi saranno poi trasferibili nella versione completa del gioco, dunque non perderemo i progressi fatti nella demo stessa.

Come molti multiplayer, Babylon’s Fall adotterà il ciclo delle Stagioni, che si rinnoveranno ogni tre mesi. La prima di queste sarà “Eternal Tower” e durerà dal 25 febbraio al 31 maggio 2022.

Ognuna di queste Stagioni includeranno un Battle Pass, gratuito o a pagamento, che permetterà ai giocatori di ottenere delle ricompense speciali nel corso dell’avventura.

Il Battle Pass Premium costerà 1,000 GARAZ (la valuta del gioco) e includerà varie skin, emote e tanto altro.

Nell’attesa di mettere le mani su Babylon’s Fall, che ricordiamo uscirà il prossimo 3 marzo, potete dare un’occhiata al video che mostra circa mezz’ora di gameplay catturato dalla closed beta del titolo pubblicato da Square Enix.