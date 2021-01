Preparatevi, perché sarà un 2021 di videogiochi rinviati

Non sarà un 2021 molto facile, per i videogiochi. In giornata odierna abbiamo assistito all’annuncio del rinvio di Hogwarts Legacy, il videogioco dedicato all’universo di Harry Potter che vi permetterà di diventare allievi dell’accademia di magia famosissima nella letteratura e nel cinema. Tuttavia, questo annuncio non arriverà da solo: ne è sicuro il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che con un cinguettio sul suo profilo Twitter allude a un anno complicato per l’industria e i videogiocatori.

«Il primo di tanti, tanti rinvii di videogiochi che arriveranno nel 2021» ha scritto Schreier, senza girarci troppo intorno. Già lo scorso anno, in effetti, molti addetti ai lavori avevano fatto notare che per via dell’emergenza COVID-19 e dello smart working forzato a dover rivedere le loro scalette non sarebbero stati i videogame in arrivo nel 2020, ma quelli in uscita proprio quest’anno.

The first of many, many 2021 game delays to come https://t.co/5kXylDn9AK — Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2021

Oltretutto, la pandemia che stiamo vivendo fa il paio con il polverone sollevato dal caso di Cyberpunk 2077 su console, con il videogioco di CD Projekt che, in virtù di una finestra di lancio evidentemente affrettata, aveva più di un angolo ancora da smussare quando è stato proposto ai consumatori.

La somma di queste parti è che potremmo assistere a un numero di consistente di rinvii, come detto da Schreier, con quello di Hogwarts Legacy che sarebbe solamente quello inaugurale dell’anno.

Nei giorni scorsi avevamo già visto dall’intervento di Sony al CES Pragmata slittare addirittura dal 2022 al 2023, mentre erano misteriosamente spariti i riferimenti al nuovo God of War e a Gran Turismo 7, in teoria in arrivo nei prossimi mesi su PS5.

Considerando che viviamo l’anno in cui dovrà affermarsi la next-gen – oggi current-gen – vedremo quali saranno i giochi che la terranno per mano di mese in mese.