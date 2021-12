Preparatevi al Natale con i maglioni a tema nerd di Just Geek scontati del 20%!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile sulle maglie invernali natalizie a tema nerd con sconti che arrivano al 20%. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise dedicati a serie TV, film, videogiochi e, più in generale, al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare la bellissima Street Fighter Ken Vs. Ryu Christmas Jumper, perfetta per gli amanti della classica saga di picchiaduro a incontri di Capcom. Se preferite i prodotti Nintendo, invece, vi segnaliamo anche la Pokemon Christmas Jumper .

Si continua con l’universo di Guerre Stellari con la Star Wars Darth Vader Christmas Jumper e Star Wars Luke Vs Darth Christmas Jumper, mente gli appassionati di fumetti e cinecomic non potranno che essere attirati da Batman Christmas Jumper.

I retrogamer non potranno di certo lasciarsi sfuggire la Classic Sonic The Hedgehog Christmas Jumper, mentre i fan del cinema anni ’80 saranno attirati da Ghostbusters Christmas Jumper e Gremlins Christmas Jumper.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

