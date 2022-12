Prenota Forspoken per PS5 al prezzo più basso del web! Meno di 60€!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il prossimo Forspoken per PS5 a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Forspoken è un open world in terza persona con un’impostazione fantasy che racconta la storia di Frey, una ragazza americana di 21 anni che viene misteriosamente catapultata in una nuova dimensione attraverso quello che sembra un portale interdimensionale. Frey si troverà in una terra popolata da creature fantastiche e mostri spaventosi, ma in suo aiuto verrà un bracciale magico e senziente che le consente di avere poteri incredibili, come la possibilità di muovere gli oggetti con la mente, lanciare incantesimi e altro ancora.

Dal punto di vista del gameplay, Forspoken propone azioni veloci e frenetiche, dato che Frey sarà in grado di muoversi in maniera molto rapida, correre e arrampicarsi su pareti roccioso ripidissime, nonché fare mosse acrobatiche per guadagnare velocità. Tra i poteri magici, troviamo uno scudo di luce protettivo, attacchi elementali di acqua, fuoco, terra e ghiaccio e non mancherà l’opportunità di rendersi invisibile e cogliere di sorpresa anche i nemici più pericolosi.

Forspoken viene venduto a 79,99€

