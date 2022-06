Potremmo aver già scoperto il tenero gioco che ci ruberà il cuore nel 2023

Nel corso del recente Nintendo Direct Mini dedicato ai titoli di terze parti abbiamo assistito a diverse importanti novità, che vi abbiamo raccontato nel nostro recap, ed è facile in mezzo alle raffiche perdersi alcune piccole perle che riscuotono meno clamore. Per evitare che accada, eccoci quindi a parlarvi di Blanc, che è stato mostrato proprio durante l’evento digitale e che sarà pubblicato dall’etichetta Gearbox.

Il gioco in questione, in arrivo a febbraio 2023 sia su PC (Steam ed Epic) che su Nintendo Switch, avrà un concept particolare e sarà incentrato sulla cooperativa, sia in locale che online. Vi metterà infatti nei panni di un cerbiatto e di un cucciolo di lupo, che si ritrovano a collaborare per cercare di sopravvivere nella natura, in mezzo al gelo, nel tentativo di ritrovare le rispettive famiglie.

Blanc viene descritto dagli autori come «un viaggio emozionante» in cui dovrete costruire il rapporto tra i due animaletti, mentre si muoveranno in un mondo interamente illustrato a mano e volutamente in bianco a nero, che prende vita in tre dimensioni. La narrazione sarà completamente priva di testi e battute, affidando quindi all’animazione e alle interazioni lo sviluppo della storia.

Viene anticipato anche che sia il cerbiatto che il lupacchiotto avranno delle caratteristiche e delle interazioni uniche, quindi dovrete utilizzarli in modo intelligente per proseguire nelle «serene e innevate lande» che vi attendono. Niente gioco al cardiopalma, insomma, ma un’esperienza che punta sull’emozione e la semplicità.

«Noi di Casus Ludi» ci racconta Florent De Grissac, fondatore e game designer della software house autrice di Blanc, «abbiamo lavorato per anni a esperienze correlate al mondo del gaming, per incoraggiare la conversazione e la comprensione su temi e concetti che abbiano una dimensione sociale. Blanc è un progetto di grande passione, per noi, ed è il nostro primo videogioco. Vogliamo creare un’esperienza significativa, senza antagonismo, basata sull’aiutarsi a vicenda e sull’empatia, per tutti coloro che vorranno godersela a prescindere dal loro livello di abilità».

Considerando che proprio di recente i giochi in cooperativa sono più in forma che mai, come dimostra il GOTY vinto dal brillante It Takes Two (lo trovate anche su Amazon), siamo curiosi di toccare con mano l’esperienza promessa da Blanc.

Aspettiamo febbraio 2023 per accogliere l’inverno con un cerbiatto e un piccolo lupo, pronti a partire all’avventura.