Pokémon Unite, è già rivoluzione: update ribilancia mosse e statistiche dei Pokémon

È già tempo di rimettere in ordine le cose per Pokémon Unite: il MOBA uscito solo pochi giorni fa e che sta ottenendo buoni riscontri di pubblico e critica, nella sua natura free-to-play, accoglie infatti un importante aggiornamento, che tra le altre cose ribilancia molte statistiche e mosse della maggioranza dei Pokémon.

Il gioco, lanciato solo su Nintendo Switch, aveva subito fatto interrogare il nostro Valentino: sarebbe stato destinato a diventare un nuovo fenomeno delle piattaforme di streaming dei videogiochi?

Mentre vediamo se riuscirà ad avere una coda lunga come il fratello maggiore Pokémon Go – sempre sulla cresta dell’onda, al punto da innescare petizioni a cinque anni dal suo lancio – Valentino vi ha spiegato nella sua recensione quali sono le caratteristiche di maggior pregio di questo MOBA, che riesce genuinamente a divertire, anche con qualche difetto.

Ora, i giocatori possono mettere le mani sull’aggiornamento 1.1.4 di Pokémon Unite, che apporta modifica a 14 sui 21 Pokémon totali. Si tratta insomma di una piccola rivoluzione, che mira a bilanciare meglio l’esperienza di gioco, evitando che i giocatori possano approfittare delle specificità di altri Pokémon per preferirli in modo sistematico ad altri, perché più vantaggiosi negli scontri.

Pokémon Unite è disponibile su Switch

L’aggiornamento, che sistema anche alcuni difetti nei testi e risolve alcuni bug, apporta dei tweak alle statistiche e alle mosse di:

Charizard

Talonflame

Venusaur

Absol

Wigglytuff

Eldegoss

Cinderace

Gengar

Zeraora

Cramorant

Machamp

Lucario

Greninja

Alolan Ninetales

Nel frattempo, anche Pokémon Go continua a cercare di migliorare sempre più la sua esperienza di gioco. Di recente, infatti, gli sviluppatori di Niantic hanno deciso di dare il via a una serie di ban basati su sistemi automatici, che purtroppo hanno però finito con il colpire anche degli utenti incolpevoli, che hanno segnalato l’inconveniente.

Si tratta insomma di un incidente di percorso nella via del gioco in realtà aumentata, che con l’update di agosto ha introdotto diverse migliorie, anche se l’idea di modificare le distanze come se la pandemia fosse finita è stata accolta con la petizione di cui vi anticipavamo sopra.

Tra cinque anni ci ritroveremo qui a dire cose simili sugli aggiornamenti, le novità ed eventualmente le polemiche su Pokémon Unite? Saranno, come sempre e come è giusto, solo i giocatori a deciderlo.