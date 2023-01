Pokémon Scarlatto e Violetto, un leak “conferma” il DLC con grandi ritorni (e nuovi paradossi)

Nelle ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni molto interessanti per il futuro di Pokémon Scarlatto e Violetto: alcune informazioni trapelate per errore da un evento competitivo potrebbero avere confermato l’arrivo di un DLC con nuovi Pokémon e grandi ritorni.

Dopo il successo ottenuto dalle relative espansioni su Spada e Scudo, pare dunque che anche Scarlatto e Violetto (che trovate in sconto su Amazon) possano scegliere di seguire la strada dei DLC per introdurre nuove aggiunte, tra le quali ci sarebbero anche due nuovi Pokémon paradosso.

Da diverso tempo sono infatti al centro di numerosi rumor il possibile arrivo di forme paradosso di Suicune e Virizion, che potrebbe essere stato confermato da due nuove mosse inedite, trapelate a causa di un tool utilizzato per la costruzione di team competitivi.

Le mosse in questione sarebbero Hydro Stream e Psyblade, che sarebbero le mosse esclusive delle nuove forme dei Pokémon leggendari, presumibilmente di tipo Acqua/Fuoco e di tipo Erba/Psico, ma che non si tratterebbero delle uniche novità in arrivo su Scarlatto e Violetto (via TheGamer).

Durante la diretta streaming dei campionati regionali a San Diego sono infatti stati svelate per errore le sprite di alcuni Pokémon attualmente non presenti nel gioco, che confermerebbero anche il ritorno dei fossili a Paldea.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono infatti attualmente i primi giochi principali della serie a non offrire la possibilità di riportare in vita creature dai loro fossili, ma almeno 3 dei 6 nuovi Pokémon svelati per errore farebbero parte proprio di questa categoria.

During the San Diego Regional Championships stream today, their manual sprite selector for team previews accidentally showed off Scarlet & Violet style menu sprites for Pokémon that are not currently in the games.

They probably just have art for all 1008 species for the future. pic.twitter.com/ib9cBG18KS

— Matt (@mattyoukhana_) January 8, 2023