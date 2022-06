Pokémon Scarlatto e Violetto, scoperto un nuovo intrigante dettaglio sulle Poké Ball

Dopo aver avuto conferma dell’imminente lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto a novembre, i fan hanno deciso di analizzare ancora più approfonditamente l’ultimo trailer rilasciato da Nintendo e Game Freak, alla ricerca di tutti i dettagli nascosti.

Pur tornando a uno stile di gioco più in linea con i capitoli principali e abbandonando conseguentemente molte meccaniche dell’apprezzatissimo Leggende Pokémon Arceus (potete acquistarlo in offerta con consegna in settimana su Amazon), il primo capitolo della nona generazione ha promesso di rappresentare una rivoluzione per la saga.

Dopo aver dunque riguardato più a fondo l’ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, i fan hanno voluto condividere una curiosa scoperta relativa alle Poké Ball, che dimostra un’accurata attenzione ai dettagli.

Come potete osservare voi stessi nel seguente fermo immagine, non appena un allenatore lancerà la Poké Ball sarà infatti possibile vedere il rispettivo Pokémon essere situato al suo interno con dimensioni estremamente ridotte, ma solo per un brevissimo istante (via Game Rant).

Si tratta di un dettaglio spesso ignorato nella serie, che difficilmente si è preoccupata di mostrare ai propri fan come effettivamente vengano contenuti i Pokémon all’interno delle minuscole Poké Ball.

Questa interessante curiosità serve anche a svelare una volta per tutte uno dei più grandi misteri del franchise, che fin dal lancio è sempre stata fonte di accesi dibattiti all’interno della community, ovvero se le dimensioni dei mostri tascabili venissero effettivamente ridotte o se i Pokémon venivano convertiti in «energia» per facilitare l’operazione.

Sembrerebbe dunque, a giudicare da quanto svelato da Pokémon Scarlatto e Violetto, che a vincere sia stata proprio la prima opzione: a prescindere da quelli che saranno i nuovi dibattiti della community, potrebbe essere molto interessante scoprire quale sarà l’aspetto in formato ridotto di alcuni dei mostri più imponenti del gioco, come i nuovi leggendari svelati nell’ultima presentazione.

A questo punto non resta che scoprire ulteriori informazioni sui nuovi mostri tascabili in arrivo: nel frattempo Lechonk, uno dei nuovi Pokémon di nona generazione, ha già conquistato il cuore di milioni di fan.

Anche i nuovi professori hanno dimostrato di avere un design azzeccato, con la community che ha deciso di analizzare il loro design e provare a stabilire quale sia il migliore.