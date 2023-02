Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo si scusa per i bug: «prendiamo i feedback seriamente»

Che Pokémon Scarlatto e Violetto non siano giochi perfetti a livello tecnico, ormai non è più certamente un segreto: i primi capitoli open world della serie si sono infatti presentati con numerosi bug che, se in alcuni casi possono risultare addirittura divertenti, in molti altri possono rovinare seriamente l’esperienza di gioco.

Gli episodi della nona generazione di Pokémon (che trovate in sconto su Amazon) si sono rivelati talmente problematici al punto che i loro bug hanno monopolizzato le discussioni online, pur rivelandosi comunque giochi di successo e, nonostante i loro difetti, molto apprezzati dai fan.

Una situazione che non aveva lasciato neanche la stessa Nintendo indifferente, al punto da costringere il publisher a scusarsi pubblicamente per i problemi tecnici dell’ultima produzione di Game Freak e promettendo miglioramenti in arrivo.

Affermazioni ribadite nelle scorse ore anche da Nintendo of Canada, che in un’intervista rilasciata al Financial Post (via GoNintendo) ha voluto rinnovare le proprie scuse a tutti i fan per il pessimo stato di Pokémon Scarlatto e Violetto al lancio.

Nella discussione con Susan Pennefather di Nintendo of Canada è stato infatti sottolineato il pessimo stato degli ultimi giochi di Pokémon al lancio, evidenziando in particolar modo come la casa di Kyoto abbia abituato i propri fan a ben altri livelli di qualità rispetto a quanto proposto con gli ultimi open world.

La redazione del Financial Post le ha dunque domandato che cosa avesse imparato l’azienda da questo lancio, ma prima di rispondere la executive di Nintendo ha voluto approfittarne per rassicurare i fan e ammettere nuovamente le proprie colpe:

«Ci scusiamo completamente. Perché è importante dare ai giocatori un’esperienza positiva con i nostri giochi, e quando questo non succede lo prendiamo molto a cuore. Quello che posso dire è che i feedback dei giocatori sono stati presi molto seriamente. E stiamo lavorando su miglioramenti per questi giochi».

La prima delle nuove patch migliorative arriverà proprio a partire dal 12 febbraio, come già annunciato dagli sviluppatori lo scorso mese: al momento non è chiaro quali saranno le effettive modifiche, ma i fan non possono che sperare che la maggior parte dei glitch venga sistemata.

In ogni caso, i fan potranno certamente restare rassicurati dalle parole di Nintendo, che in più di un’occasione ha affermato di essere più che consapevole delle critiche arrivate dalla community. L’augurio è che, naturalmente, questo possa essere ricordato in futuro solo come un piccolo incidente di percorso per la saga.

Vogliamo comunque sottolineare che, nonostante la media delle recensioni possa suggerire il contrario, Pokémon Scarlatto e Violetto non sono considerati i peggiori giochi della serie dai fan: nella poco invidiabile top 3 sono infatti presenti altri titoli, due dei quali sono usciti sempre su Switch.