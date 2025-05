Pokémon Scarlatto e Violetto ha battuto un altro record storico

Proprio quando la corsa di Pokémon Scarlatto e Violetto sembrava essersi fermata, gli ultimi capitoli di Game Freak hanno dimostrato di infischiarsene delle polemiche arrivate da una parte della community, stabilendo un nuovo record storico di vendite.

Nintendo ha infatti pubblicato nelle scorse ore il consueto report fiscale di fine trimestre, che svela i dati di vendita per videogiochi pubblicati dalla casa di Kyoto e per le sue console: potete consutlarlo al seguente indirizzo.

Ebbene, come segnalato da GoNintendo, uno dei dati più importanti riguarda gli ultimi capitoli della serie di Pokémon, che sono riusciti a raggiungere 26.79 milioni di unità complessive vendute in tutto il mondo.

Questo significa che Pokémon Scarlatto e Violetto diventa il secondo videogioco di Pokémon più venduto nella storia, riuscendo a superare anche Pokémon Spada e Scudo, fermo invece a 26.72 milioni.

Un risultato impressionante, considerando che ci sono ben 3 anni di distanza che separano il primo capitolo open-world (che trovate su Amazon) dal suo predecessore, ma che ci dimostrano anche come le polemiche per scarsa ottimizzazione e per i bug alla fine non abbiano influito più di tanto sulle vendite.

Adesso l'unico traguardo da battere rimane Pokémon Rosso e Blu con i suoi 31.38 milioni di unità vendute: la prima generazione sembra ancora intoccabile, ma chissà che questi ultimi episodi non riescano a compiere anche questa impresa.

Un piccolo aiuto potrebbe arrivare anche da Nintendo Switch 2: Pokémon Scarlatto e Violetto sarà infatti uno dei videogiochi ottimizzati sulle nuove console grazie ad un aggiornamento gratuito.

Ciò dovrebbe garantire prestazioni di gioco migliori: un elemento che potrebbe convincere anche i più scettici a dare una possibilità a queste nuove avventure e aiutarle a stabilire nuovi record.

Per chi invece attende nuovi capitoli della serie, ricordiamo che Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile entro la fine del 2025: in attesa di ulteriori aggiornamenti al riguardo, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo attualmente.