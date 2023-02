Pokémon Scarlatto e Violetto, la patch 1.2.0 risolverà numerosi bug: ecco le novità

Nintendo e Game Freak hanno appena annunciato l’imminente arrivo dell’aggiornamento 1.2.0 su Pokémon Scarlatto e Violetto, la nuova attesa patch che dovrebbe risolvere alcuni dei numerosi bug presenti nei primi capitoli di nona generazione.

I primi episodi open world della serie (che trovate in sconto su Amazon) si sono dimostrati fin da subito campioni di incassi, ma hanno anche generato più di qualche malumore per via di un’ottimizzazione non all’altezza e numerosi errori che minavano l’esperienza di gioco.

Una situazione che ha costretto la casa di Kyoto a scusarsi in più di un’occasione per lo stato del gioco, promettendo anche l’arrivo di una patch risolutiva per la maggior parte dei problemi, su cui oggi abbiamo informazioni molto più precise.

Pur non essendo ancora disponibile una data di lancio definitiva, gli sviluppatori e Nintendo hanno già pubblicato il changelog ufficiale dell’aggiornamento 1.2.0, attualmente solo in lingua inglese, che conferma la risoluzione degli errori più gravi e comuni all’interno del gioco.

La maggior parte delle risoluzioni degli errori riguarda le battaglie Tera Raid, la vera novità di Pokémon Scarlatto e Violetto ma, allo stesso tempo, quella in cui era possibile riscontrare più bug: grazie alla nuova patch dovrebbero essere evitate disconnessioni improvvise e diversi glitch grafici, come una barra della salute ben diversa da quella effettiva dei Pokémon in campo, o perfino l’impossibilità di eseguire azioni in determinate circostanze.

Altri bugfix importanti riguardano alcuni bug durante le battaglie, nello specifico riguardanti prevalentemente i Pokémon Zoroark e Dondozo: sarà infatti risolta la possibilità di identificare un Zoroark trasformato e con Teracristallizzazione attiva, così come da adesso potranno essere negati i boost a Dondozo e Tatsugiri con mosse come protezione.

Attention Trainers! We would like to share some information on Patch 1.2.0 for #PokemonScarletViolet.

— Play Pokémon (@playpokemon) February 17, 2023