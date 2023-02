Pokémon potrebbe svelare il ritorno degli spin-off più amati: c’è un indizio (e una data)

Il nuovo Pokémon Day potrebbe riservare grandi sorprese agli appassionati delle creature tascabili di casa Game Freak: si tratta infatti di un evento che spesso ha svelato nuovi progetti in arrivo, tra i quali quest’anno potrebbe esserci anche il ritorno della saga spin-off più amata del franchise.

Stando infatti a un indizio nascosto all’interno del sito ufficiale della serie, pare infatti che potrebbe essere previsto anche un nuovo annuncio legato a Pokémon Mystery Dungeon (trovate il remake Squadra di Soccorso DX su Amazon), la celebre serie ideata da Spike Chunsoft.

Negli scorsi mesi era già arrivato un potenziale suggerimento grazie a un sondaggio arrivato direttamente da Nintendo, ma analizzando il codice presente in una pagina del sito ufficiale sembra sia arrivata perfino una potenziale conferma.

Come riportato da ComicBook, gli utenti hanno infatti scoperto che la sezione «Pokémon Together» sul sito ufficiale nasconde in una stringa di codice anche il nome di Spike Chunsoft, con tanto di copyright registrato nel 2023.

Un indizio che sembra dunque suggerire il possibile annuncio di un nuovo capitolo di Mystery Dungeon proprio durante l’evento, che dovrebbe svolgersi il 27 febbraio 2023.

Trattandosi dell’unico indizio a nostra disposizione, è difficile sapere con certezza se si tratti di un capitolo inedito o di un nuovo remake, magari con un ritorno di Esploratori del Cielo richiesto a gran voce dalla community fin dai primi giorni del rumor.

In ogni caso, a meno che non si sia trattato di un errore, sembrerebbe essere previsto un grande annuncio da parte di Spike Chunsoft: resta l’eventualità che possa trattarsi addirittura di un progetto unico, anche se un ritorno su Mystery Dungeon appare decisamente più probabile.

Naturalmente, data la natura di questa indiscrezione, vi invitiamo comunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni. Se dovesse arrivare un annuncio in tal senso, o una conferma dai diretti interessati, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Potrebbe non essere l’unico annuncio a sorpresa in arrivo: un indizio sembrerebbe infatti aver suggerito il ritorno della prima generazione di Pokémon su Nintendo Switch Online, con possibile compatibilità con Stadium su Nintendo 64.

Restando in tema di novità sul franchise ideato da Game Freak, l’evento potrebbe anche rivelarsi l’occasione giusta per svelare il sequel del film Detective Pikachu, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già in lavorazione.