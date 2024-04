Fallout, ecco perché il Pip-Boy della serie TV è così diverso dai giochi

La serie TV di Fallout ha fatto un ottimo lavoro nel rappresentare fedelmente l'IP videoludica di Bethesda sul piccolo schermo, anche se ovviamente alcuni piccoli adattamenti per una buona resa qualitativa dello show si sono rivelati necessari.

Tra questi, un elemento che non è passato inosservato ai fan di lunga data è sicuramente il Pip-Boy, l'iconico gadget che non può mai mancare per ogni abitante del Vault — e per chiunque abbia giocato ad almeno un capitolo della saga.

Rispetto a come viene normalmente raffigurato in giochi come Fallout 4 (lo trovate su Amazon), il Pip-Boy è infatti molto più compatto, in grado di adattarsi perfettamente alle braccia degli attori.

Ma nei videogiochi questo accessorio si è sempre rivelato particolarmente grande: una precisa scelta di game design, dato che il gadget viene utilizzato a tutti gli effetti anche come menù interattivo durante le nostre partite.

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, il production designer Howard Cumming spiega che la decisione è stata presa proprio perché dovevano disegnarlo per adattarsi meglio a una serie TV: una scelta presa di comune accordo con Todd Howard.

«In Fallout tutto riguarda le proporzioni, giusto? E i Pip-Boy sono enormi nel gioco. Enormi. Perciò ne ho parlato con Todd Howard, gli ho detto: "Sapevi che stiamo rimpicciolendo il Pip-Boy?". E lui mi ha risposto: "Oh, no, i Pip-Boy sono grandi nel gioco perché devi utilizzarli sul tuo schermo. Dovrebbero essere più piccoli".»

La decisione è stata presa anche tenendo conto della scelta della protagonista Ella Purnell nei panni di Lucy, che non ha esattamente un fisico statuario, rendendo a maggior ragione necessaria questa scelta.

Howard Cumming spiega che il team di produzione è riuscito a ricostruire i Pip-Boy di dimensioni ridotte ed effettivamente funzionanti: sembra infatti che siano riusciti a trovare un telefono in grado di incastrarsi perfettamente nello spazio disegnato.

Il production designer sottolinea dunque che i gadget che vediamo nello show non sono stati modificati in post-produzione, ma abbiamo visto dei Pip-Boy realistici fino all'ultimo dettaglio. Anche se più piccoli di quanto ci si potesse aspettare.

Un retroscena sicuramente interessante, soprattutto considerando che anche nell'idea dello stesso Todd Howard questi gadget dovrebbero avere dimensioni più ridotte. Chissà se questa idea sarà effettivamente implementata anche in Fallout 5, anche se ci vorrà molto tempo prima di vederlo in azione.

Anche il creatore di Fallout aveva notato che non tutti gli elementi dello show erano fedeli al 100% nei videogiochi, pur sottolineando che alla fine è giusto così.

La serie TV di Fallout ha conquistato a sorpresa un ampio numero di nuovi e vecchi appassionati, guadagnandosi meritatamente il rinnovo per la Stagione 2.