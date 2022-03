Pokémon Scarlatto e Violetto hanno rischiato per la guerra in Ucraina

Il 27 febbraio scorso The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di due nuovi capitoli della serie: stiamo ovviamente parlando di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Il successo di Leggende Pokémon Arceus non è bastato infatti a placare l’entusiasmo dei fan, i quali attendono ora l’uscita entro e non oltre il 2022 della nuova coppia di videogiochi Pokémon.

Le due avventure open world dedicate ai mostriciattoli collezionabili più famose di sempre hanno però rischiato di non essere rivelati al mondo, proprio per via della recente crisi legata alla guerra in Ucraina.

La notizia arriva dopo che un altro colosso dell’industria, ossia EA, parrebbe essere in procinto di prendere seri provvedimenti contro la Russia relativamente alle sue serie sportive di punta, tra cui FIFA.

Come riportato anche da GamesRadar+, in una dichiarazione ufficiale The Pokémon Company ha detto di avere intenzione di posticipare l’annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto a causa dei drammatici eventi mondiali che stanno accadendo in questi giorni.

La compagnia era in procinto di ritardare l’evento, in quanto ritenevano che annunciare nuovi giochi negli stessi giorni nei quali la Russia aveva dichiarato guerra all’Ucraina avrebbe potuto risultare insensibile agli occhi del pubblico.

Nella dichiarazione, la società ha spiegato che la presentazione di Pokémon Presents era pre-programmata, e quindi, non sono stati in grado di posticiparla.

Non avendo altra scelta che procedere con l’evento, la compagnia ha invece deciso di ridimensionare la campagna promozionale per rispetto al pubblico di tutto il mondo.

Restando in tema, di recente molti dei Pokémon – vecchi e nuovi – sono già stati confermati per Pokémon Scarlatto e Violetto.

Ma non solo: sembra proprio che qualcuno abbia già qualcosa da ridire riguardo i due giochi, con una lamentela ben precisa e che riguarda l’aspetto dei personaggi.

Infine, avete letto che anche Pokémon GO ha deciso di dare il via al più grande evento di inizio 2022, ricco di sorprese e novità?