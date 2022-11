Pokémon Scarlatto e Violetto, arriva il primo evento a tempo: ecco i dettagli

Pokémon Scarlatto e Violetto è ufficialmente disponibile da una settimana: dopo aver dato la possibilità a tutti i fan interessati di poter acquistare la propria copia, per Game Freak e The Pokémon Company è finalmente arrivato il momento di svelare il primo evento disponibile per un periodo limitato.

Tra le tante novità dei primi capitoli open world della serie (che trovate su Amazon) c’è infatti la possibilità di partecipare ai Raid Teracristal, una variante della feature già apprezzata su Spada e Scudo ma che vede protagonisti i Pokémon con tipi Tera unici.

Come riportato da Nintendo Life, il primo evento sarà dedicato a una delle mascotte della serie più amate di sempre: stiamo naturalmente parlando di Eevee, che da oggi fino al 27 novembre alle ore 23:59 apparirà più spesso nei raid sparsi a Paldea.

Questo permetterà agli allenatori di collezionare il tenero Pokémon Evoluzione con diversi tipi Tera, inclusi erba, fuoco e acqua: un’ottima occasione per chiunque voglia preparare combinazioni uniche o, più semplicemente, per pura volontà di collezionarli tutti.

Nintendo ha voluto comunque avvertire i propri fan che sarà necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online per poter partecipare insieme ad altri allenatori: in caso contrario, sarà comunque possibile affrontare le battaglie in solitaria con l’aiuto di alleati controllati dalla IA.

Inoltre, sarà necessario aver scaricato tutte le ultime news del Poképortale di Pokémon Scarlatto e Violetto: basterà semplicemente assicurarsi che la vostra console sia collegata a internet per riceverle in automatico.

In alternativa, se volete essere sicuri di non lasciarvi scappare l’inizio dei raid, potete aprire il menù apposito del Poképortale, selezionare Dono Segreto e infine «Ricevi le News dal Poképortale» per essere sicuri di aver ricevuto tutti gli ultimi aggiornamenti.

Non possiamo dunque che augurare una buona caccia a tutti gli allenatori che vorranno aggiungere questo tenerissimo partner alla propria squadra o nei box. Nel frattempo, Pokémon Scarlatto e Violetto è ormai entrato di diritto nella storia videoludica: i capitoli di nona generazione sono diventati il miglior lancio esclusivo per console nella storia. Non solo di Nintendo, ma di tutte le console mai esistite.