Pokémon Scarlatto e Violetto diventa più bello da vedere, grazie ai fan

Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile ormai da alcune settimane, riuscendo a imporsi come un successo di vendite, ma un po’ meno di critica.

La coppia di giochi (che trovate su Amazon) ha infatti sollevato qualche polemica, specie per quanto riguarda il comparto tecnico definito da molti non all’altezza.

Ciò non ha impedito al nuovo capitolo di diventare anche il miglior lancio della storia per un gioco Nintendo, un dettaglio sicuramente molto importante.

Come riportato anche da Wccftech, alcuni fan hanno ora pensato di creare una mod che donerà a Scarlatto e Violetto i tanto ambiti 60 fotogrammi al secondo.

Una mod di Pokémon Scarlatto e Violetto è attualmente in lavorazione promette di migliorare notevolmente l’esperienza di gioco (purtroppo solo tramite emulazione).

Questa, realizzata dal noto modder theboy181, è una mod a 60 FPS che sembra già funzionare alla grande, a giudicare dai video condivisi su Twitter.

Dato che le cattive prestazioni sono uno dei vari problemi tecnici che affliggono gli ultimi titoli della serie Pokémon, questa mod sarà molto gradita quando verrà lanciata nelle prossime settimane.

60FPS MOD for Pokemon Scarlet! pic.twitter.com/2jQwCB91uS — theboy181 (@theboy181) November 27, 2022

Ovviamente, trattandosi di una mod non ufficiale non è da escludere che Nintendo decida presto di abortire il progetto, così come accaduto in passato.

Staremo a vedere se e quando ci saranno novità, immaginiamo già nei prossimi giorni: vi terremo ovviamente aggiornati.

Restando in tema Pokémon, un fan ha scoperto un trucco davvero semplice per ottenere 1000 passi con Pawmi, necessari per la sua evoluzione.

Ma non solo: l’avventura a Paldea offre comunque tantissime avventure e Pokémon da catturare: se vi dovesse servire una mano per la ricerca del vostro tesoro, potete consultare la nostra guida a Scarlatto e Violetto in continuo aggiornamento.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che è stato a poco disponibile il primo evento a tempo limitato, che speriamo non vi siate lasciati sfuggire: solo per pochi giorni potevate infatti catturare nuovi Eevee davvero speciali.