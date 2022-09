Pokémon potrebbe riportare in vita lo spin-off più amato: c’è un indizio da Nintendo

Il ritorno di uno di una delle saghe spin-off di Pokémon più amate di sempre sarebbe più vicino del previsto: un nuovo sondaggio di Nintendo arrivato ad alcuni utenti potrebbe aver anticipato possibili novità importanti.

Stiamo naturalmente parlando di Mystery Dungeon, la fortunata serie che ci invita a esplorare labirinti impersonando i Pokémon: dopo il fortunato ritorno dei primi storici capitoli con il remake Squadra di Soccorso DX (lo trovate in sconto su Amazon), la serie potrebbe essere pronta a tornare in vita, in base all’interesse dei fan.

Secondo quanto riportato da GamesRadar+, la casa di Kyoto avrebbe infatti inviato ad alcuni utenti selezionati un sondaggio per i fan del franchise, domandando loro quali giochi della serie vorrebbero vedere in futuro.

Oltre alle consuete opzioni più scontate, legate ai capitoli principali della serie, una delle opzioni inserite ha incuriosito maggiormente i fan: c’è infatti la possibilità di segnalare a Nintendo la volontà di vedere nuovi capitoli di serie spin-off già esistenti, dove viene fatto nello specifico proprio il nome di Mystery Dungeon.

In altre parole, l’azienda sembra voglia sapere direttamente dai propri utenti se, oltre a titoli come Pokémon Scarlatto e Violetto o remake simili a Diamante Lucente e Perla Splendente, ci sia effettivamente un mercato pronto ad accogliere un ritorno dell’amatissima serie spin-off.

Considerando che proprio il lancio di Squadra di Soccorso DX sembrava aver aperto le porte a nuovi potenziali capitoli della serie — magari con un remake dedicato a Esploratori del Cielo — l’opzione non è inevitabilmente passata inosservata e ha riacceso gli entusiasmi della community.

Naturalmente non possiamo che consigliarvi di prendere proprio questo sondaggio con le dovute precauzioni: solo perché si tratta di un invito ufficiale arrivato dalla stessa Nintendo, questo non significa che un nuovo capitolo della serie stia per arrivare con assoluta certezza.

Si tratta però di un’ipotesi molto interessante e, se non altro, la ricerca di mercato suggerisce che non si tratta di un’opzione da escludere a priori: vedremo se nei prossimi mesi ci potranno essere ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, c’è un altro sorprendente spin-off Pokémon che potrebbe essere finalmente pronto al ritorno: il lancio di Detective Pikachu 2 sarebbe imminente, secondo uno dei suoi sviluppatori.

Mentre attendete il lancio dei nuovi capitoli della serie, potete divertirvi con una IA che genera nuovi mostriciattoli tascabili con il vostro nome. Se siete invece particolarmente nostalgici della prima generazione, c’è una impressionante animazione di un fan che potrebbe fare al caso vostro.