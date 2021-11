Pokemon Go rimuove alcuni pokestop e palestre, ma ha senso

Nell’anno in cui il brand videoludico, nonché grandissimo fenomeno di cultura popolare, compie 25 anni, non si smette mai di parlare di Pokémon.

Negli anni il franchise è diventato talmente popolare da generare un’attenzione quasi maniacale dei fan nei confronti dei prodotti targati The Pokémon Company, l’interesse tale che alle volte è sfociato anche in feroci critiche da parte degli appassionati.

Si tratta infatti di un brand così amato che ha anche influenzato prodotti decisamente insospettabili e di tutt’altro genere, come Genshin Impact.

Arriva adesso una novità da parte di un altro dei giochi più famosi legato ai mostriciattoli tascabili: Pokémon GO, probabilmente il gioco più popolare di Niantic.

Sono apparsi nel gioco delle nuove palestre e nuove location di PokéStop e ovviamente i giocatori non se lo sono fatti ripetere due volte assaltando i luoghi incriminati, sbloccando nuovi obiettivi e spendendo soldi reali per conquistare achievement.

Tutto ciò tuttavia si è rivelato essere una perdita di tempo poiché Niantic ha rimosso i punti di interesse in questione da Pokémon GO.

A quanto sembra (via The Gamer) i luoghi aggiunti sono stati frutto di un grosso errore dovuto a un non specificato bug.

Nel blog di Niantic infatti si legge un post in cui viene detto che l’inclusione di queste nuove palestre e PokéStop non è voluta e non era stata presa in considerazione:

«Allenatori, un problema ha causato l’inserimento di un piccolo numero di PokéStop e palestre nella mappa del gioco, tutto ciò non si attiene alle regole di inserimento di Pokémon GO. […] Sappiamo che molti di voi erano entusiasti delle nuove palestre e PokéStop e tenteremo di mantenere quante più location di queste possibili».

La risposta del team però non sembra soddisfare pienamente i giocatori (e c’era da aspettarselo), dato che molti di questi hanno investito tempo e denaro e chiedono comprensibilmente un risarcimento.

Tra le polemiche riguardanti il franchise ricordiamo anche quelle legate a Pokémon Unite, che non smette di far parlare i fan.

Le attenzioni degli appassionati sono però calamitate da Leggende Pokémon Arceus, attesissimo nuovo titolo, per il quale però bisognerà aspettare il prossimo anno.