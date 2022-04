C’è un SSD PS5 dal prezzo allucinante, e non è un pesce d’aprile

Mesi fa Sony ha confermato l’introduzione del supporto agli SSD NVMe esterni per PS5, con tanto di pagina di supporto per aiutare gli utenti con l’installazione.

Seagate FireCuda 530 è stato il primo SSD ad essere ufficialmente compatibile con la console current-gen PlayStation, cui se ne sono aggiunti diversi.

I vari produttori hanno infatti condotto dei test insieme a Sony per garantirne la piena compatibilità, sebbene in questi mesi di carenza di scorte la situazione starebbe sfuggendo un po’ di mano.

Dopo avervi segnalato i migliori SSD del 2022, ora è il turno di un oggetto da 8TB dal prezzo davvero fuori di testa, tanto da essere scambiato per un pesce d’aprile.

Come riportato anche da GamesRadar+, questo performante SSD PS5 da 8TB vi costerà davvero un occhio della testa, nel caso vogliate metterci sopra le mani.

Il prezzo di 1.499,99 dollari è mostruosamente alto, nonostante l’oggetto vi fornirà giocoforza tutto lo spazio di archiviazione di cui potreste avere bisogno.

Il Sabrent Rocket 4 Plus 8TB è disponibile al momento sul catalogo di Amazon USA, con prestazioni sequenziali di 7.100 MB/s in lettura e 6600 MB/s in scrittura.

Si tratta, nonostante il costo davvero da capogiro, di uno dei migliori SSD per il gaming su console o PC: anche in Italia l’offerta sui Sabrent Rocket non manca di certo, con prezzi davvero più ragionevoli.

Sulle nostre pagine trovate anche la recensione del Seagate Firecuda 530, uno tra gli SSD NVMe PCIe 4.0 più veloci in commercio, ottimo da usare sia sui vostri PC che su console PS5.

Ma non solo: avete letto anche che, relativamente a PS5, installare un SSD NVMe può migliorare i tempi di caricamento (e non di poco, a dire il vero)?